Stefan de Vrij: ’Ik blijf wel kritisch naar mezelf kijken’

Een bedrijfsongevalletje was de reden van het blauwe oog van de 29-jarige verdediger van Internazionale. „Ik botste tegen Noorwegen op het hoofd van de tegenstander.”

Na afloop van de clash met Noorwegen (1-1) kreeg hij de complimenten van bondscoach Louis van Gaal, maar De Vrij blijft scherp. „Ik blijf wel kritisch naar mezelf kijken. Ik heb gezien dat een aantal dingen heel goed ging, maar ook dat er dingen waren die beter kunnen. Dat waren details. Maar die zijn wel belangrijk.”

Aan welke kant in het centrum de voormalig Feyenoord speelt, maakt hem niet zo gek veel uit. Het is nog de vraag of Virgil van Dijk of Matthijs de Ligt tegen Montenegro in de basis begint.„Ik kan aan beide kanten spelen. Als je rechts bent, kom je aan de rechterkant beter uit met je rechterbeen. Het maakt mij niet uit met wie ik centraal sta. Ik kan het met iedereen goed vinden. We hebben veel goede verdedigers.”

De Vrij kwam tegen Noorwegen voor de vijftigste keer in actie voor Oranje. „Het is een mooie mijlpaal. Het gaat erom wat je laat zien in een wedstrijd. Na mijn carrière is het belangrijker dat ik momenten heb meegemaakt zoals het WK in Brazilië dan dat ik grote aantallen interlands heb gespeeld.”

De Vrij maakte Van Gaal mee