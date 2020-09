Geen Feyenoord-ADO in Haagse Pathé na ’ontoelaatbaar gedrag’

„Vanwege gebrek aan animo en ontoelaatbaar gedrag van bezoekers van de Eredivisiewedstrijd Heracles- ADO Den Haag van afgelopen zondag bij Pathé Spuimarkt, hebben wij besloten om alle aankomende Eredivisiewedstrijden van ADO Den Haag bij Pathé Spuimarkt te annuleren”, laat de bios dan ook weten.

De Eredivisiewedstrijden zijn in meerdere steden live te volgen in de bioscoop. In Rotterdam worden de wedstrijden van Feyenoord vertoond in Pathé De Kuip, Sparta is te zien in de bioscoop aan het Schouwburgplein. Ook fans van FC Utrecht, Vitesse, PEC Zwolle, FC Groningen, Willem II en Ajax kunnen de Eredivisiewedstrijden in de bioscoop van die steden bekijken.