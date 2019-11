Cambuur en De Graafschap blijven winnen

De club uit Leeuwarden won met 2-1 bij Roda JC, de Doetinchemmers pakten met 2-1 de zege bij Helmond Sport. Beide ploegen hebben 30 punten. Cambuur gaat op basis van het doelsaldo aan de leiding.

Cambuur was door een snelle counter al in de vierde minuut op voorsprong gekomen in Kerkrade. Jamie Jacobs tikte de bal achter doelman Tom Muyters. Roda JC kwam op gelijke hoogte via Ike Ugbo. Robert Mühren bezorgde Cambuur alsnog de winst, door een voorzet van Issa Kallon goed af te ronden.

Ralf Seuntjens bracht De Graafschap met een verwoestend schot in de rechterbovenhoek op 1-0 tegen Helmond Sport. Mohamed Hamdaoui miste in de tweede helft een strafschop voor De Graafschap. Na de gelijkmaker van Tibeau Swinnen zorgde Jasper van Heertum vlak voor tijd toch nog voor de zege voor de bezoekers.

Jong Ajax naar plek drie

Jong Ajax is de nieuwe nummer drie. De Ajacieden wonnen thuis met 5-1 van FC Den Bosch. Jurgen Ekkelenkamp en Lassina Traoré scoorden beiden twee keer, de andere treffer kwam op naam van Nicolas Kühn. Jong Ajax heeft 26 punten, vier minder dan Cambuur en De Graafschap.

NAC Breda verloor voor de vierde keer dit seizoen. Almere City had aan een doelpunt van Youri Loen genoeg om de club uit Breda te verslaan. NAC blijft op 24 punten staan en zag Excelsior op gelijke hoogte komen. De Rotterdammers wonnen in een spectaculair duel met 5-4 van FC Eindhoven.