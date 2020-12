Jan Paul van Hecke breekt door bij Heerenveen: ’We moeten voor de play-offs gaan’

Jan Paul van Hecke geeft Oussama Darfalou weinig ruimte. Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - SC Heerenveen is dit seizoen vooral gelauwerd vanwege het duo Veerman en Veerman, maar de plek in het linkerrijtje kan mede op het conto worden geschreven van de stugge defensie, waar na PSV ook Vitesse zich in verslikte. Een van de blikvangers in die defensie is Jan Paul van Hecke, de jonge Zeeuwse verdediger, die zich als een komeet ontwikkelt en als nieuwkomer in de Eredivisie direct is uitgegroeid tot vaste waarde bij SC Heerenveen.