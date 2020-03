EK op de tocht voor Steven Bergwijn

„Het ziet er niet goed uit”, aldus Mourinho, die meerdere spelers voor langere tijd mist. „Ik kan me niet herinneren dat ik ooit met zoveel tegenslag te maken heb gehad.”

De club uit Londen bevestigde eerder op de dag dat de Nederlandse international wegens een blessure aan zijn linkerenkel „een langere periode” niet kan spelen.

Nader onderzoekt volgt, liet Tottenham weten. Mogelijk volgen daarna meer details over de ernst van de kwetsuur. Bergwijn liep de blessure het afgelopen weekeinde op het in het duel met Burnley. De Spurs namen de aanvaller in de winter over van PSV. Bij de club ontbreken ook de aanvallers Harry Kane (hamstring) en Son Heungh-Min al voor langere tijd.

Voor bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal is het evenmin het eerste probleem. Ook Memphis Depay en Donyell Malen zijn langdurig geblesseerd.