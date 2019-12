Noppert klaart zware klus op WK darts

Noppert en Rydz haalden in Alexandra Palace een prima niveau. De gemiddelde scores lagen in de eerste twee sets tussen de 95 en 100 punten per drie pijlen. Daardoor ontspon zich een spannende partij. Zo pakte de 21-jarige Rydz de eerste set met 3-2 in legs en waren in het tweede bedrijf de rollen omgedraaid, waardoor Noppert de stand weer in balans bracht.

In het vervolg bleven ze elkaar weinig ontlopen. Na vijftien gespeelde legs waren er nog altijd geen breaks. Dat gegeven zorgde wel voor een 1-2 in sets achterstand voor Noppert. Rydz bleef in zijn eigen beslissende leg van de derde set koelbloedig door bull uit te gooien. Vervolgens wist Noppert in de zeventiende leg voor het eerst de beurt van Rydz af te snoepen. Ondanks vele missers in het slotgedeelte hengelde Noppert de set met 3-0 in legs makkelijk binnen.

In de beslissende set regende het plotseling wel breaks. Voor Rydz, die steeds minder energiek oogde, bleek de wedstrijd iets te lang te duren. Noppert was gewoonweg iets fitter. Dat maakte het verschil, waardoor de Nederlander via een 3-1 winst in legs als winnaar van het podium stapte. Zijn gemiddelde was iets gezakt, naar uiteindelijk 92,85. Maar voor nu telde alleen de overwinning.

Finale BDO WK

Noppert haalde bij de BDO ooit de finale van het wereldkampioenschap. Daarin bleek Durrant met 7-3 in sets een maatje te groot. Inmiddels hebben beide darters de overstap gemaakt van de amateurbond naar de prestigieuze PDC, waar het grote geld is te verdienen.

Noppert kan voor dit WK als een gevaarlijke klant worden gezien. De Fries is dit jaar de top-32 binnengeslopen. Bij de laatste editie van het WK begon hij nog als nummer 47 van de zogenoemde Order of Merit aan het toernooi. Noppert behaalde daarnaast recent zijn eerste finale bij een televisietoernooi. Bij de World Series of Darts Finals maakte hij een sterke indruk en versloeg achtereenvolgens Jeffrey de Zwaan, Gary Anderson, Ian White en Dave Chisnall. De titel leverde het hem niet op, omdat hij in de finale door Van Gerwen een halt werd toegeroepen.

Noppert vervolgt zijn weg op het huidige WK, waar hij vorig jaar overigens al in de tweede ronde door de Duitser Max Hopp werd geëlimineerd, bij de laatste 32 met een partij tegen de Belg Kim Huybrechts die eerder dit toernooi ex-wereldkampioen Rob Cross en de Nederlander Geert Nentjes uitschakelde.

