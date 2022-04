Oranje Leeuwinnen verorberen Zuid-Afrika in Den Haag

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Oranje startte in tegenstelling tot het duel met Cypus van afgelopen vrijdag met Lynn Wilms en Kayleigh van Dooren in plaats van Caitlin Dijkstra en Jill Roord. Wilms (21) liet een goede indruk achter tijdens de Olympische Spelen van Tokio, maar was daarna bij haar club VfL Wolfsburg een tijd uit de running. Dijkstra (23) is middenvelder van FC Twente, koploper in de Vrouwen Eredivisie.

Het duel tegen de Afrikanen werd opengebroken door Jackie Groenen. De spelmaker van Manchester United en Oranje scoort niet vaak, maar als ze dat doet dan vliegen de ballen er lekker in. Zoals in de twaalfde minuut in Den Haag. Ze kwam wat gelukkig in balbezit, maar knalde vanaf 22 meter keihard en via de onderkant van de lat raak: 1-0. Met de traptechniek van Groenen, die met haar vader en zus Merel eindeloos in de achtertuin van het ouderlijkhuis oefende, is niks mis mee.

Missing link

Na 25 minuten kwamen de gasten op gelijke hoogte en dat Thembi Kgatlana de het doelpunt maakte, was geen verrassing. De captain van de Banyana Banyana had al vierde keer eerder in de wedstrijd haar hielen getoond aan de niet bijster snelle Oranje-verdedigsters, waarna ze Sari van Veenendaal in de lange hoek klopte: 1-1.

Voor rust stelde Oranje orde op zaken. Na een half uur volleerde Lineth Beerensteyn een prima voorzet van Marisa Olislagers met veel gevoel tegen de touwen, in het stadion waar zij haar profdebuut maakte. Olislagers (21), speelster van FC Twente, kan voorzichtig de missing link worden genoemd op de linksbackpositie, de laatste jaren niet de sterkst bezette plek van de Leeuwinnen. De 3-1 van Vivianne Miedema, haar 92e voor volk en vaderland, mocht er trouwens ook zijn.

Marisa Olislagers. Ⓒ ANP/HH

Goals Egurolla

In de tweede helft dacht de Spaanse arbiter Martinez Madrona de Zuid-Afrikanen een handje te helpen met een lachwekkende penalty, maar de veel te zacht ingeschoten pingel was een simpele prooi voor Van Veenendaal.

De actie van de wedstrijd was Esmee Brugts, ingevallen voor Beerensteyn. De speelster van PSV deelde een heerlijke panna uit, ging de combinatie aan met Victoria Pelova en lepelde de bal op het hoofd van Damaris Egurrola, de veelbesproken speelster die naar haar bewogen debuut in Groningen nu ook haar eerste interlandgoal heeft gemaakt: 4-1. Vlak voor tijd maakte de dochter van een Spaanse vader en Nederlandse moeder, geboren in Amerika, ook nog eens haar tweede doelpunt: 5-1. Wat een verhaal.

Boycot

Parsons was blij dat de KNVB te elfder ure Zuid-Afrika had weten te strikken, nadat de bond vanwege de oorlog in Oekraïne een boycot had afgekondigd tegen Wit-Rusland, dat eigenlijk dinsdagavond op het veld in Den Haag had moeten staan.

Na het Groningse niemendalletje van vrijdag tegen Cyprus (12-0), kregen de Leeuwinnen meer weerstand van Zuid-Afrika, de nummer 57 van de FIFA-wereldranglijst. De ploeg van Desiree Ellis, de coach die in 2016 Vera Pauw opvolgde, probeerde er een echte wedstrijd van te maken, maar meer ook niet.

Mark Parsons met Jackie Groenen. Ⓒ ANP/HH

Zweden

Oranjecoach Parsons zit dringend verlegen om échte tegenstand, zeker nu de contouren van zijn ploeg stilaan zichtbaar beginnen te worden. In het Car Jeans Stadion ontbraken alleen nog de routiniers Lieke Martens (FC Barcelona) en Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon).

Parsons: „Ik wil nog tegen twee toplanden spelen voordat we naar het EK gaan. Het zou niet goed zijn als we pas tijdens het EK voor de eerste keer sinds februari op echte tegenstand stuiten”, verklaarde de 35-jarige Brit, doelend op het openingsduel met Zweden, de nummer twee van de FIFA-ranking.

’Juicy’ wedstrijden

Tijdens het Tournoi de France, bond het Nederlands elftal de strijd aan met Brazilië (1-1) en Frankrijk (3-1 nederlaag). „De eerste wedstrijd hebben we al geregeld met een oefenwedstrijd in en tegen Engeland (24 juni, red.)”, weet Parsons. „Over de tweede opponent kan ik nog niks zinnigs zeggen, maar het moet een ploeg zijn die ook naar het EK gaat. Twee juicy wedstrijden tegen twee goede tegenstanders: dát hebben we nodig.”

De Leeuwinnen komen pas in juni weer bij elkaar, in een oefenperiode die drieënhalve week in beslag neemt. Oranje start het EK op 9 juli in Sheffield. De lange en hobbelige weg naar het Europees kampioenschap lag voor Parsons, gezien de golf aan blessures en coronagevallen die zijn ploeg teisterde, bezaaid met hobbels en valkuilen.

Eigen tijdlijn

Daarover: „In je hoofd heb je een perfect plan hoe je naar het EK wil toewerken”, stelt Parsons. „Maar in de praktijk loopt er dan van alles anders. Ik had gehoopt dat ik in oktober, november en februari alle speelsters tot mijn beschikking zou hebben, maar dat bleek niet de realiteit. Vervelend? Het is niet anders, ik heb dat niet in de hand. We zijn waar we zijn, op onze eigen tijdlijn.”

Wat de tijdlijn betreft, op weg naar het EK waar de Leeuwinnen hun Europese titel willen verdedigen: „We liggen op schema om een beter team te worden, we zijn in Frankrijk en afgelopen week naar elkaar toegegroeid en hebben belangrijke stappen gezet. Dát kan ik wel controleren. We zijn klaar voor onze EK-voorbereiding in juni.”