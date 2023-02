Premium Het beste van De Telegraaf

Fries gaat in uitgebreid vraaggesprek in op affaire Sjinkie Knegt na waarschuwing: ’Excuses tegen mijn principes’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

„Ik heb mijn woorden niet teruggenomen”, zegt Sjinkie Knegt. Ⓒ ANP/HH

DORDRECHT - Sjinkie Knegt liet zaterdag na de tweede World Cup-dag shorttrack in Dordrecht aan verschillende media weten dat hij nog steeds staat achter zijn kritiek die hij gaf op de trainingsstaf met bondscoach Niels Kerstholt als eindverantwoordelijke. „Ik had me wat anders moeten uitdrukken, maar ik heb mijn woorden niet teruggenomen. Het zou ook een beetje zwak zijn als ik nu opeens zou zeggen dat er niets aan de hand is”, aldus de 33-jarige Fries, die van de schaatsbond (KNSB) een officiële waarschuwing kreeg en excuses maakte. „Ik snapte dat het moest gebeuren, maar het is wel tegen mijn principes om excuses te maken.”