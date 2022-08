De Ligt: ’Mijn uitspraken waren geen aanval op Juventus’

„In een interview bij de NOS heb ik in juni gezegd dat – zoals de club zelf ook vindt – twee keer op rij vierde worden met Juventus niet goed genoeg is. Dat was geen aanval op Juventus. Helemaal niet, omdat ik altijd het grootste respect voor deze club zal hebben. Voor mij was het gewoon een feit dat niemand tevreden kon zijn, dat de lat omhoog moest, ook bij mij! Misschien dat het verkeerd is overgenomen of overgekomen”, aldus De Ligt, die juist vol liefde over zijn oude club spreekt.

„Hoe mijn oud-ploeggenoten me hebben geholpen in mijn ontwikkeling als voetballer en mens en om bij de club te aarden, zal ik nooit vergeten. In mijn laatste jaar had ik met Louis van Gaal en Massimiliano Allegri voor het eerst in mijn loopbaan twee trainers die me niet vanaf het begin in de basis zetten en waarbij ik geen vertrouwen voelde. Daarvoor had ik altijd coaches die fan van me waren en dan is het makkelijk presteren. Bij Juventus heb ik geleerd dat het écht uit jezelf moet komen.”