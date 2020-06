Keiharde kritiek Lewis Hamilton aan adres Helmut Marko

Marko zou tegenover het Duitse RTL hebben gezegd dat bepaalde coureurs afgeleid zijn door het praten over de Black Lives Matter-beweging en dat voor iemand als Verstappen alleen het winnen van de wereldtitel telt. Het is echter onduidelijk of Marko dit inderdaad heeft gezegd. De betreffende quote gaat rond op internet, maar is niet terug te vinden op de website van RTL.

Bekijk ook: Lewis Hamilton haalt uit naar Spanje om stierenvechten

Hamilton riep eerder op tot het afbreken van standbeelden van slavenhandelaren, uitte felle kritiek op ‘zwijgende’ mede-coureurs en hekelde onlangs ook de stierengevechten die plaatsvinden in Spanje. Op zijn Instagram-pagina heeft de Brit bijna zeventien miljoen volgers.

Over Marko zegt Hamilton het volgende: ,,Helmut, het betreurt mij enorm dat jij het vechten voor gelijke rechten voor gekleurde mensen ziet als een afleiding. Ik ben beledigd. Een afleiding voor mij was hoe fans met zwarte gezichten naar race-weekenden kwamen om mijn familie te beledigen. Een afleiding voor mij was de manier waarop ik oneerlijk ben behandeld als een kind, tiener en zelfs nu nog, vanwege de kleur van mijn gezicht. Ik hoop dat dit aangeeft richting de paar gekleurde mensen in jouw team, waar jouw prioriteiten liggen en hoe jij denkt over hen. Word wakker. Deze sport moet veranderen.”