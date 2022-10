Xavi: ’Gevoel dat de Champions League wreed is voor Barcelona’

Na afloop stak trainer Xavi Hernandez de hand in eigen boezem. „Als je thuis gelijkspeelt met deze fans, met deze sfeer, dan is dat mijn schuld. Ik ben boos. Ik heb het gevoel dat deze Champions League-editie wreed is geweest voor ons en nog steeds is.” Daarmee doelt de Spanjaard vermoedelijk niet alleen op dit duel, maar ook op de loodzware poule. De Catalanen werden ingedeeld bij Inter én Bayern München, waardoor een van deze drie topclubs sowieso niet bij de laatste zestien zou komen. Bayern is inmiddels geplaatst en Inter heeft dus aan een thuisoverwinning op de nog puntloze Tsjechen genoeg voor de volgende ronde.

„We zijn nu afhankelijk van een ander team om door te gaan”, erkende Xavi ook. „Dat komt door onze eigen fouten, dat moeten we verbeteren. Dat is de realiteit. Het verbeteringsproces duurt in Europa langer dan we dachten. Maar er zijn gelukkig nog andere mooie competities: La Liga, de Copa del Rey, de Supercup. We moeten aandringen, volhouden en blijven geloven.”

Tijd om stil te staan bij het puntenverlies heeft Barcelona amper. Dit weekend wacht El Clasico tegen aartsrivaal Real Madrid. De twee clubs gaan samen aan kop in La Liga met 22 punten uit 8 duels.