Kan Primoz Roglic rekenen op zijn handlangers bij Jumbo-Visma?

Primoz Roglic is de trotse drager van de gele trui. Ⓒ ANP/HH

SARRAN - Vanaf vandaag, wanneer het Tour-peloton krijgt te maken met een stevig voorgerecht in het Centraal Massief, komt het op de mannen met de klimmersbenen aan. Die van geletruidrager Primoz Roglic lijken in orde, maar het wordt ook snel duidelijk of zijn belangrijke knechten George Bennett en Sepp Kuss bergop van buitencategorie zijn. Want zo is het wel voorzien in het strijdplan van Jumbo-Visma.