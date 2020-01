’Sevilla zoekt naar alternatief Luuk de Jong’

De Jong kan bij Sevilla de laatste tijd niet altijd op een basisplaats rekenen. Aan het begin van het seizoen mocht de voormalig PSV’er nog vaak aan de aftrap verschijnen, maar hij moet het nu vooral doen met invalbeurten. In tot zover 19 optredens voor zijn Spaanse werkgever - waarin hij 13 keer mocht starten - scoorde De Jong slechts twee keer.

Mede daarom lijkt Lopetegui zich deze winter te willen roeren op de transfermarkt en Raúl de Tomás, die bij Benfica weinig aan spelen toekomt, zou bovenaan het verlanglijstje staan van de Spaanse oefenmeester.

De Tomás is een oude bekende van Lopetegui. Het duo werkte in een eerder stadium samen bij Real Madrid, toen Lopetegui in de Spaanse hoofdstad kortstondig de scepter zwaaide. De 25-jarige De Tomás komt voort uit de jeugdopleiding van Real Madrid, maar werd in zijn jaren als prof voornamelijk verhuurd. De laatste twee seizoenen kwam de spits uit voor Rayo Vallecano, waar hij in 66 optredens 38 keer scoorde.

Een aardig moyenne, waar het bij Sevilla dit seizoen nou juist aan ontbreekt. De club van De Jong scoorde in de eerste 19 competitiewedstrijden van La Liga slechts 24 keer. Dat is ruim twee keer zo weinig als koploper FC Barcelona, dat al 49 keer het net wist te vinden.

Volgens Spaanse -en Portugese media hangt er een prijskaartje van ongeveer 20 miljoen euro aan De Tomás. Zoveel betaalde Benfica deze zomer aan De Koninklijke, om De Tomás over te nemen.