Lewis Hamilton: ’Komende updates gaan het gat niet dichten’

„Het is duidelijk dat het niet onze weken zijn”, doelt Hamilton op vijf overwinningen op rij voor Red Bull, waarvan vier voor Verstappen. „We moeten zorgen dat we de auto sneller maken. Ja, er komen wat updates aan voor de volgende race in Silverstone, maar dat is niet genoeg om het gat te dichten.”

Hamilton haalde Lando Norris in de twintigste ronde in en leek op weg naar de tweede plek, maar zijn Mercedes werd flink afgeremd door een beschadigde vloer. „Ik ben dankbaar dat ik nog ben gefinisht, maar het is frustrerend om de tweede plek te verliezen. Ik weet niet hoe het kwam, ik verloor veel neerwaartse druk aan de achterkant. Natuurlijk hoop ik de komende races op een ander scenario. Je ziet dat de Red Bull zo snel is. Het is jammer dat de verschillen niet meer zo klein zijn als aan het begin van het seizoen. We gaan er alles aan doen om dichterbij te komen.”