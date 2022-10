WK-uitschakeling komt hard aan bij volleybalsters: ’Boos, verslagen en teleurgesteld’

Sport

Volleybalsters weer in leven op WK na zege op Argentinië

De Nederlandse volleybalsters hebben een belangrijke zege geboekt op het WK in eigen land. De ploeg van bondscoach Avital Selinger won in Rotterdam met 3-1 (22-25 25-18 25-12 25-13) van Argentinië. Het was het eerste duel uit de tweede ronde en de punten waren hard nodig om in de race te blijven voo...