PEC Zwolle pakt Almere City droom af met goal diep in blessuretijd

Het net als Zwolle vorig seizoen gepromoveerde Almere City wacht nog op het eerste punt op het hoogste niveau. De ploeg van Alex Pastoor verloor eerder van FC Twente, Fortuna en Feyenoord.

Davy van den Berg zette Zwolle op voorsprong. De middenvelder van PEC kreeg in de 4e minuut de bal voor de voeten na wegkoppen door Damian van Bruggen. Met een fraai schot klopte hij doelman Nordin Bakker.

In de tweede helft leek Almere City in het eigen stadion in de positie te komen om iets terug te doen. Verdediger Anselmo Mac Nulty kreeg de bal na een stuit tegen zijn arm. Scheidsrechter Marc Nagtegaal wees naar de stip. Na ingrijpen van de VAR herriep de arbiter die beslissing. Het slotoffensief van Almere leidde in de extra tijd tot een treffer van Joey Jacobs die raak kopte uit een corner.

Uit de tegenaanval kopte Tolis Vellios PEC Zwolle in de 7e minuut van de blessuretijd alsnog naar de zege. Doordat er een beker op het veld was gegooid werd de wedstrijd nog kort voor het laatste fluitsignaal stilgelegd. Na de hervatting werd niet meer gescoord, maar kreeg Anouar El Azzouzi (PEC Zwolle) wel nog zijn tweede gele kaart.