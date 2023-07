Achtvoudig kampioen Roger Federer dinsdag geëerd op Wimbledon

„Ik ben blij te kunnen melden dat Roger dinsdag bij ons zal zijn. We zullen een speciaal moment organiseren op het Centre Court voordat de wedstrijden beginnen, om hem te eren als de speler met de meeste enkeltitels bij de mannen hier op Wimbledon”, zei directrice Sally Bolton van de All England Club, de organisator van Wimbledon.

Federer stopte in september van vorig jaar. Hij ondervond in de laatste jaren van zijn loopbaan hinder van een knieblessure. In 2021 kwam hij voor het laatst in actie op Wimbledon. Hij verloor toen in de kwartfinales van de Pool Hubert Hurkacz.

Vorig jaar was Federer ook te gast in Londen, toen vanwege de viering van het 100-jarig bestaan van het Centre Court. „Vorig jaar speelde ik voor het laatst hier en ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren. Maar buiten tennis om gaat het goed met me. Ik ben gelukkig thuis, heb een mooi jaar gehad en het gaat goed met de kinderen. Ik mis Wimbledon, al heb ik getwijfeld ik of ik de trip zou maken. Ik hoop nog één keer terug te keren op het Centre Court”, liet hij toen optekenen.