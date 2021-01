Video: José Mourinho moet ingrijpen na horrortackle

De Portugese oefenmeester zag in de slotfase van de wedstrijd aan hoe zijn middenvelder Pierre-Emile Højbjerg het slachtoffer werd van een horrortackle. Josh Dasilva stapte over de bal heen en raakte de Deen vol op het scheenbeen.

De scheenbeschermer van Hojbjerg brak in tweeën en de Spurs-speler, die afgelopen zomer nog op de radar stond bij Ajax, liep een flinke vleeswond op. Dasilva kon na ingrijpen van de VAR met rood inrukken.

Pierre-Emile Højbjerg wordt tegenhouden door José Mourinho. Ⓒ BSR Agency

De bikkelharde Hojbjerg wilde van geen wijken weten en probeerde na een korte blessurebehandeling weer het veld in lopen, maar Mourinho was het daar niet mee eens. Hij moest de onverzettelijke Hojbjerg zelfs fysiek tegenhouden. Japhet Tanganga kwam uiteindelijk als vervanger in het veld.

Van enige onvrede tussen dader en slachtoffer was geen sprake, zo bleek ook na afloop, toen de twee het incident via sociale media met elkaar bijlegden.

Tottenham Hotspur won het duel met de nummer vier van de Championship (het tweede Engelse profniveau) met 2-0. Moussa Sissoko en Son Heung-min maakten de doelpunten. Steven Bergwijn zat negentig minuten op de bank bij de Spurs.

De Spurs, die in 2008 hun laatste silverware veroverden, spelen op 25 april in de finale op Wembley tegen de winnaar van het beladen duel tussen Manchester United en Manchester City. Die stadsderby wordt woensdag gespeeld.

Bekijk hieronder de horrortackle: