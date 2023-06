EK wielrennen op de weg is in 2025 in Frankrijk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Frankrijk krijgt EK wielrennen op de weg toegewezen

12.38 uur: De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg worden in 2025 gehouden in Frankrijk. De Europese wielerbond UEC heeft het vijfdaagse evenement met wegwedstrijden en tijdritten toegewezen aan de departementen Ardèche en Drôme. Er zijn bij de mannen en de vrouwen voor eliterenners, beloften en junioren in totaal dertien titels te bemachtigen inclusief die op de gemengde aflossing.

Het wordt de tiende keer dat er een EK op de weg wordt gehouden. De primeur voor de wielrenners was in 2016 in het Franse Plumelec. De achtste editie is dit jaar vanaf 20 september in Drenthe. Volgend jaar is Belgisch Limburg decor van de titelstrijd.

Synchroonzwemsters plaatsen zich als zevende voor finale EK

12.12 uur: Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Bregje de Brouwer hebben zich bij de Europese Spelen in Polen als zevende geplaatst voor de finale op de vrije kür. Het Nederlandse koppel kwam in de voorronde van het toernooi dat ook als Europees kampioenschap geldt uit op een score van 185,2814 punten.

De Oostenrijkse tweeling Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri realiseerde in het nabij Krakau gelegen Aquatics Centre in Oswiecim de hoogste score: 265,1459. De finale van de vrije kür is zaterdag. Donderdag is eerst de finale van de technische uitvoering waarvoor geen voorronde wordt gehouden.

De Brouwer kwam twee jaar geleden op de Olympische Spelen in Tokio uit met haar zus Noortje, die daarna geblesseerd raakte en werd vervangen door Steenbeek. Noortje de Brouwer is inmiddels na een lange revalidatieperiode voldoende hersteld om als reserve in Krakau aanwezig te zijn.

Márquez is hersteld van crashes en rijdt TT Assen

08.02 uur: De Spaanse motorracer Marc Márquez is komend weekeinde gewoon te bewonderen bij de TT van Assen. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP meldde via zijn team Repsol Honda dat hij hersteld is van de crashes die hij afgelopen weekeinde maakte tijden de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring. Ook de vinger die hij brak vormt geen beletsel om te racen.

Márquez besloot zondag niet te starten in de MotoGP-race bij Grote Prijs van Duitsland nadat hij in het weekeinde al vijf crashes had doorstaan. Bij de laatste valpartij in de warming-up, waarbij hij met 160 kilometer per uur van zijn motor werd geworpen, brak hij een vinger. De circuitartsen verklaarden hem na onderzoek wel fit voor de race op de Sachsenring, maar tot ieders verrassing besloot de wegracer een half uur voor de start dat hij niet op zijn Honda-motor zou stappen voor de zevende grand prix van het seizoen.

Márquez veroverde in 2019 op oppermachtige wijze zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse. Daarna is hij gaan kwakkelen door een slepende armblessure en miste hij veel races. Dit jaar brak hij zijn rechterduim door een crash in de openingsrace in Portugal en moest hij weer een tijdje aan de kant blijven.

De Spanjaard stond in zijn carrière al tien keer op het podium na de TT. Hij boekte in totaal vijf overwinningen, waarvan één in de 125cc (nu Moto3), twee in de Moto2 en twee in de MotoGP. Zijn laatste zege was in 2018.