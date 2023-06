Rapinoe en Morgen gaan op voor vierde vrouwen-WK met VS

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Tsitsipas al in tweede ronde uitgeschakeld in Halle

18.54 uur: Stefanos Tsitsipas is in de tweede ronde van het grastoernooi van Halle uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Griek verloor in twee sets van de Chileen Nicolas Jarry: 7-6 (7) 7-5.

Jarry, de nummer 28 van de wereldranglijst, won de eerste set waarin geen breaks waren in een lange tiebreak. Op 8-7 benutte hij zijn tweede setpoint. In de tweede set brak de 27-jarige Chileen de opslag van zijn 3 jaar jongere tegenstander. In zijn eigen opslagbeurt maakte hij het bij 40-0 op zijn eerste van drie matchpoints af.

Vierde vrouwen-WK voor Rapinoe en Morgan

18.41 uur: Megan Rapinoe en Alex Morgan beginnen in juli aan hun vierde WK met titelverdediger Verenigde Staten. Bondscoach Vlatko Andonovski heeft de twee speelsters opgenomen in de selectie voor het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland, dat op 20 juli begint en waar de VS in de groep zitten met Nederland.

Naast Rapinoe en Morgan maakten ook middenveldster Julie Ertz, verdedigster Kelley O'Hara en keeper Alyssa Naeher al deel uit van de ploeg die in 2015 en 2019 de wereldtitel veroverde.

Rapinoe is met 37 jaar de oudste speelster, aanvalster Alyssa Thompson met 18 jaar de jongste. Naast de 33-jarige aanvalster Morgan heeft Andonovski voorin gekozen voor de 22-jarige Sophia Smith, die werd uitgeroepen tot meest waardevolle speelster in de Amerikaanse competitie, en de 21-jarige Trinity Rodman.

De Verenigde Staten beginnen het WK op 22 juli tegen Vietnam. De Amerikanen spelen op 27 juli tegen Nederland en op 1 augustus tegen Portugal.

Zes weken rust voor Herlings

17.01 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings staat langer aan de kant dan twee grands prix, wat eerder de verwachting was. De 28-jarige Brabander brak op 11 juni bij de GP van Duitsland een nekwervel en moet van de dokter zes weken rust houden. Hij heeft een derde wereldtitel in de MXGP-klasse voor dit seizoen uit zijn hoofd gezet.

„Ik heb het gevoel dat ik alles weer kan, maar dat mag nog niet van de dokter”, zegt Herlings tegen Omroep Brabant. „Die zegt dat ik zes weken rust moet houden en daar luister ik naar. Het was een heel net breukje, maar het gaat wel om mijn nek. Als ik er nog eens op val, kan het veel erger worden en dat risico neem ik niet.”

Herlings zegt dat hij met de plaats van de breuk geluk heeft gehad. „Als de breuk twee centimeter naar rechts was, had ik nu met een rietje gegeten”, zegt hij. De crosser dacht eerst alleen de GP’s in Indonesië (25 juni en 2 juli) te moeten missen, maar hij geeft toe dat dat niet lukt. „Het plan is om zes weken na de val weer op de motor te zitten. Ik kan dan weer meedoen aan de Grote Prijs in Zweden (13 augustus).”

Herlings had na het missen van vorig seizoen dit jaar zijn zinnen gezet op de wereldtitel in de MXGP, maar hij weet dat dat niet meer gaat lukken. „De wereldtitel is weg”, zegt hij. „Door het missen van de komende vier GP’s mis ik te veel punten. Ik ben altijd een optimist, maar het is gewoon niet realistisch.”

Hamstringblessure zit Brinkman dwars voor marathon op Mont-Blanc

14.31 uur: Nienke Brinkman heeft zich afgemeld voor de marathon op de Mont-Blanc, een van de wedstrijden uit de Golden Trail World Series. De Nederlandse hardloopster heeft last van haar hamstrings. „Dat maakt grote afdalingen maken wat riskant op dit moment”, liet ze weten op Instagram.

Brinkman eindigde in april als vijftiende in de prestigieuze marathon van Boston. De 29-jarige atlete bleef met een tijd van 2.24.58 onder de limiet van 2.26.50 voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024, maar haar tijd werd niet erkend omdat de route in Boston te veel naar beneden gaat.

De zware hardloopwedstrijd over smalle bergpaadjes op de Mont-Blanc, de hoogste berg van de Alpen, zou Brinkmans eerste trailrun van dit jaar worden. Vorig jaar won ze het eindklassement van de Golden Trail World Series. Afgelopen zomer veroverde ze ook als eerste Nederlandse atlete een medaille op de marathon bij de EK atletiek. Ze behaalde brons.

Brinkman heeft zich geplaatst voor de WK atletiek in Boedapest, maar liet al eerder weten daar niet aan mee te doen. Ze kiest deze zomer voor de afleiding in het trailrunning.

Comeback Venus Williams op Wimbledon

13.01 uur: Venus Williams keert met een wildcard terug in het enkelspel op Wimbledon. De 43-jarige Amerikaanse kwam vorig jaar uit in het gemengddubbel op het grandslamtoernooi van Londen, waar ze in 2021 haar laatste enkelwedstrijd speelde. Ze won het toernooi vijf keer in haar carrière. Afgelopen week kwam ze nog uit op het grastoernooi van Rosmalen. Williams is de huidige nummer 697 van de wereld.

Ook de Oekraïense Elina Svitolina kreeg een uitnodiging voor het derde grandslamtoernooi van dit jaar. De 28-jarige Svitolina ontbrak vorig jaar vanwege haar zwangerschap. Ze beviel in oktober en haalde vorige maand op Roland Garros de kwartfinales.

Bij de mannen kreeg onder andere David Goffin een wildcard. De 32-jarige Belg bereikte vorig jaar nog de kwartfinales op Wimbledon.

Seizoen nummer tien voor Kroos in dienst van Real Madrid

12.57 uur: Toni Kroos heeft zijn contract bij Real Madrid met een jaar verlengd tot de zomer van 2024. Het betekent dat de 33-jarige middenvelder zijn tiende seizoen ingaat bij de Spaanse topclub. Hij speelde tot nog toe 417 wedstrijden voor de ’Koninklijke’, die dit seizoen als tweede eindigde in LaLiga achter FC Barcelona.

Kroos, die in 2014 wereldkampioen werd met Duitsland, vergaarde in de afgelopen negen jaar bij Real al twintig prijzen, waaronder vier keer de Champions League, vijf keer het WK voor clubs, drie Spaanse titels en één Spaanse beker. Hij is daarmee in termen van titels de meest succesvolle Duitse profvoetballer.

Frankrijk krijgt EK wielrennen op de weg toegewezen

12.38 uur: De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg worden in 2025 gehouden in Frankrijk. De Europese wielerbond UEC heeft het vijfdaagse evenement met wegwedstrijden en tijdritten toegewezen aan de departementen Ardèche en Drôme. Er zijn bij de mannen en de vrouwen voor eliterenners, beloften en junioren in totaal dertien titels te bemachtigen inclusief die op de gemengde aflossing.

Het wordt de tiende keer dat er een EK op de weg wordt gehouden. De primeur voor de wielrenners was in 2016 in het Franse Plumelec. De achtste editie is dit jaar vanaf 20 september in Drenthe. Volgend jaar is Belgisch Limburg decor van de titelstrijd.

Synchroonzwemsters plaatsen zich als zevende voor finale EK

12.12 uur: Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Bregje de Brouwer hebben zich bij de Europese Spelen in Polen als zevende geplaatst voor de finale op de vrije kür. Het Nederlandse koppel kwam in de voorronde van het toernooi dat ook als Europees kampioenschap geldt uit op een score van 185,2814 punten.

De Oostenrijkse tweeling Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri realiseerde in het nabij Krakau gelegen Aquatics Centre in Oswiecim de hoogste score: 265,1459. De finale van de vrije kür is zaterdag. Donderdag is eerst de finale van de technische uitvoering waarvoor geen voorronde wordt gehouden.

De Brouwer kwam twee jaar geleden op de Olympische Spelen in Tokio uit met haar zus Noortje, die daarna geblesseerd raakte en werd vervangen door Steenbeek. Noortje de Brouwer is inmiddels na een lange revalidatieperiode voldoende hersteld om als reserve in Krakau aanwezig te zijn.

Márquez is hersteld van crashes en rijdt TT Assen

08.02 uur: De Spaanse motorracer Marc Márquez is komend weekeinde gewoon te bewonderen bij de TT van Assen. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP meldde via zijn team Repsol Honda dat hij hersteld is van de crashes die hij afgelopen weekeinde maakte tijden de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring. Ook de vinger die hij brak vormt geen beletsel om te racen.

Márquez besloot zondag niet te starten in de MotoGP-race bij Grote Prijs van Duitsland nadat hij in het weekeinde al vijf crashes had doorstaan. Bij de laatste valpartij in de warming-up, waarbij hij met 160 kilometer per uur van zijn motor werd geworpen, brak hij een vinger. De circuitartsen verklaarden hem na onderzoek wel fit voor de race op de Sachsenring, maar tot ieders verrassing besloot de wegracer een half uur voor de start dat hij niet op zijn Honda-motor zou stappen voor de zevende grand prix van het seizoen.

Márquez veroverde in 2019 op oppermachtige wijze zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse. Daarna is hij gaan kwakkelen door een slepende armblessure en miste hij veel races. Dit jaar brak hij zijn rechterduim door een crash in de openingsrace in Portugal en moest hij weer een tijdje aan de kant blijven.

De Spanjaard stond in zijn carrière al tien keer op het podium na de TT. Hij boekte in totaal vijf overwinningen, waarvan één in de 125cc (nu Moto3), twee in de Moto2 en twee in de MotoGP. Zijn laatste zege was in 2018.