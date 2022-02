Onnodige nederlaag Botic van de Zandschulp in Rotterdam

Van de Zandschulp was de eerste ronde in Rotterdam nog probleemloos doorgekomen. De Nederlander had geen enkele moeite met de qualifier Bernabé Zapata Miralles. Waar iedereen er al vanuit ging dat hij het in de tweede ronde zou opnemen tegen wereldtopper Denis Shapovalov, bleek niets minder waar. De als vijfde geplaatste Canadees liet zich in de openingsronde verrassen door Lehecka.

Van de Zandschulp schoot uit de startblokken en brak zijn tegenstander direct. Binnen een half uur had de Nederlander de eerste set in de pocket: 6-1.

In de tweede set kreeg Van de Zandschulp bij een stand van 2-1 drie breekpunten. Die wist hij echter niet te verzilveren. De Tsjech begon daarentegen een stuk beter te spelen dan in het eerste bedrijf, maakte veel minder fouten en ging even later wel door de service van de Nederlander. Dat bleek genoeg voor setwinst: 6-1, 4-6 en dus was er werk aan de winkel voor Van de Zandschulp die veel meer fouten produceerde.

In de beslissende set leverde de Nederlander direct zijn servicegame in, terwijl hij 40-0 voor stond. Totaal onnodig zag de situatie er opeens een stuk minder rooskleurig uit. Lehecka liep uit naar 3-1 en maakte dankbaar gebruik van de vele fouten van zijn tegenstander. Toch brak Van de Zandschulp een aantal games later weer terug en maakte hij er 4-4 van. Daarna ging het echter meteen weer mis. Hij verloor wederom zijn servicegame en ramde uit frustratie een bal de lucht in. Lehecka kreeg daarna de kans om de wedstrijd uit te serveren en faalde, tot teleurstelling van het publiek, niet: 6-1, 4-6, 4-6.