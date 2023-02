Liverpool-coach Klopp heeft spijt: ’Een marteling’

Liverpool is bezig aan een matig seizoen en staat na 22 wedstrijden op de achtste plaats van de Premier League. Klopp ziet de laatste tijd echter verbetering. „Ik ben heel blij dat we deze wedstrijd nu kunnen spelen in plaats van een paar weken geleden”, verklaarde de Duitser. „We moeten een superwedstrijd spelen om verder te komen. Twee superwedstrijden, om eerlijk te zijn. Daar heb ik geen problemen mee. We werken altijd zo hard voor kwalificatie voor de Champions League, dat ik echt vind dat je deze momenten moet koesteren. Het wordt een speciale wedstrijd.”

Marteling

Klopp verwacht dat Anfield er klaar voor is. „De fans zagen ons de afgelopen twee wedstrijden beter in vorm zijn, genoeg om naar uit te kijken. Voor Real Madrid kun je alleen maar respect hebben. Ze steken goed in elkaar en daarom zijn ze zo moeilijk te bespelen”, aldus de coach.

De wedstrijd is een herhaling van de finale van vorig jaar, toen Real Madrid met 1-0 te sterk was. Klopp bekende dat hij de verloren eindstrijd pas afgelopen weekend voor het eerst had teruggekeken. „En ik wist ook weer waarom ik hem niet heb teruggekeken, het was een echte marteling. We speelden een goede wedstrijd en hadden kunnen winnen. Zij maakten een beslissend doelpunt en wij niet. Je kon zien hoe ervaren Madrid is.”

’Gretige’ Gakpo kijkt uit naar Champions League-debuut voor Liverpool

Cody Gakpo staat voor zijn Champions League-debuut voor Liverpool. „Het wordt mijn tweede wedstrijd op dit niveau, dus ik er echt naar uit. Ik moet laten zien dat ik hier kan presteren en ben gretig.” De aanvaller kwam in 2018 voor PSV in één wedstrijd in de groepsfase van de Champions League in actie. Hij viel in bij de 2-2 tegen Tottenham Hotspur. In de daaropvolgende seizoenen slaagden de Eindhovenaren er niet in de groepsfase van het hoogste clubtoernooi in Europa te bereiken.

Cody Gakpo op de afsluitende training voor het duel met Real Madrid. Ⓒ AFP

Gakpo scoorde afgelopen zaterdag voor de tweede wedstrijd op rij voor Liverpool, nadat hij in zijn eerste zes duels voor de club geen doelpunt had gemaakt. „Het is natuurlijk een goed gevoel om mijn eerste doelpunt te maken, zeker wetende dat het een hele belangrijke wedstrijd voor ons was én de derby tegen Everton. Om dan meteen weer te scoren tegen Newcastle was ook belangrijk, omdat we konden laten zien dat we uit een lastige periode aan het komen zijn en we het heel graag beter willen doen.”

Volgens de international is Liverpool klaar voor de dubbele ontmoeting met bekerhouder Real Madrid. „Ik denk dat we als team klaar zijn. We willen goed presteren en winnen, zeker thuis. En we willen doorgaan naar de volgende ronde, dus moeten we er klaar voor zijn. Na een lastige periode hebben we twee keer gewonnen en het is normaal dat het vertrouwen dan terugkomt. We zijn nu vol zelfvertrouwen.” De wedstrijd op Anfield begint dinsdag om 21.00 uur. De return in Madrid staat op 15 maart op het programma.

Eintracht Frankfurt-coach verwacht agressief Napoli

Eintracht Frankfurt-coach Oliver Glasner verwacht een agressief Napoli dat „met ongelofelijke intensiteit” pressievoetbal zal spelen in de achtste finales van de Champions League. De Duitsers nemen het dinsdagavond in de eerste wedstrijd in eigen huis op tegen de koploper uit de Serie A.

„Ons doel is duidelijk, doorgaan”, zei Glasner. „Beide clubs hebben goede stabiele ploegen. Napoli speelt niet als een Italiaanse ploeg. Ze spelen in een heel hoog tempo, zijn agressief zonder bal en zetten met ongelofelijke intensiteit druk. We zijn ons daarvan bewust en zijn erop voorbereid.” Aanvoerder Sebastian Rode, die afgelopen weekend ontbrak in de 2-0 zege op Werder Bremen vanwege ziekte, heeft apart getraind, maar zal in de selectie zitten. „Hij zal echter niet starten”, zei Glasner.

Voormalig PSV-speler Mario Götze verwacht een geweldige sfeer en een sensationele wedstrijd. „We hebben als team heel veel geleerd in de groepsfase en hebben deze twee wedstrijden verdiend. We weten hoe lastig het is op dit niveau. Ervaring is belangrijk, maar uiteindelijk is het de prestatie die telt.”

Eintracht Frankfurt, de nummer 6 uit de Bundesliga, plaatste zich voor de Champions League door vorig seizoen de Europa League te winnen. Het is de eerste deelname van de Duitse club aan het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Champions League