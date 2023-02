Liverpool-coach Klopp heeft spijt: ’Een marteling’

Liverpool is bezig aan een matig seizoen en staat na 22 wedstrijden op de achtste plaats van de Premier League. Klopp ziet de laatste tijd echter verbetering. „Ik ben heel blij dat we deze wedstrijd nu kunnen spelen in plaats van een paar weken geleden”, verklaarde de Duitser. „We moeten een superwedstrijd spelen om verder te komen. Twee superwedstrijden om eerlijk te zijn. Daar heb ik geen problemen mee.”

„We werken altijd zo hard voor kwalificatie voor de Champions League dat ik echt vind dat je deze momenten moet koesteren. Het wordt een speciale wedstrijd.”

Marteling

Klopp verwacht dat Anfield er klaar voor is. „De fans zagen ons de afgelopen twee wedstrijden beter in vorm zijn, genoeg om naar uit te kijken. Voor Real Madrid kun je alleen maar respect hebben. Ze steken goed in elkaar en daarom zijn ze zo moeilijk te bespelen”, aldus de coach.

De wedstrijd is een herhaling van de finale van vorig jaar, toen Real Madrid met 1-0 te sterk was. Klopp bekende dat hij de verloren eindstrijd pas afgelopen weekend voor het eerst had teruggekeken. „En ik wist ook weer waarom ik hem niet heb teruggekeken, het was een echte marteling. We speelden een goede wedstrijd en hadden kunnen winnen. Zij maakten een beslissend doelpunt en wij niet. Je kon zien hoe ervaren Madrid is.”

De wedstrijd op Anfield begint dinsdag om 21.00 uur. De return in Madrid staat op 15 maart op het programma.