Nieuw voetbalsprookje voor Kees van Wonderen en Paul Bosvelt na wonderlijke apotheose

Algemeen directeur Jan Willem van Dop, hoofdtrainer Kees van Wonderen en technisch manager Paul Bosvelt (v.l.n.r.) zijn met Go Ahead Eagles terug op het hoogste niveau. Ⓒ Agency

ROTTERDAM - Negentien jaar nadat Paul Bosvelt en Kees van Wonderen de UEFA Cup wonnen, het grootste succes in hun carrière, beleefden beide oud-Feyenoorders een paar kilometer verderop een hoogtepunt in hun nieuwe voetballeven. De promotie met Go Ahead Eagles dankzij een wonderbaarlijke apotheose op de laatste speeldag is een prestatie die met goud omrand mag worden. „Het wonder is geschied. Wat een bizarre ontknoping”, jubelde trainer Van Wonderen.