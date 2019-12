Lovende kritieken uit Italië voor Noa Lang

„Ik vind het echt gruwelijk voor hem”, zegt de Amsterdammer in straattaal over het fantastische basisdebuut van Noa Lang. „Ik leef met Noa mee”, aldus Kluivert, die de aanvaller van Ajax niet eens als boezemvriend beschouwt. „Hij is vanaf dag één dat hij bij Ajax is gekomen mijn broer. We zijn vijf of zes keer met elkaar op vakantie geweest. Ik zal altijd voor hem klaar staan en weet dat Noa dat ook voor mij doet.”

De speler van AS Roma, die zondagavond zelf ook trefzeker was en geblesseerd uitviel tegen Hellas Verona, ziet een mooie voetbaltoekomst voor Lang weggelegd. „Zijn kwaliteit is dat hij weet wat hij kan en daar honderd procent voor gaat. Hij heeft de potentie om uit te groeien tot een topspeler.”