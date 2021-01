Bayern München doet uitstekende zaken met winst op SC Freiburg

Robert Lewandowski opende al vroeg de score voor Bayern. Met zijn 21e doelpunt verbeterde de Poolse spits het record van legende Gerd Müller met de meeste treffers in de eerste competitiehelft.

Invaller Nils Petersen zorgde met zijn eerste balcontact in de 62e minuut voor de gelijkmaker. Bayern verhoogde de druk daarna en Thomas Müller maakte op aangeven van Leroy Sané de 2-1. Petersen schoot namens Freiburg nog op de onderkant van de lat.

Bij Bayern ontbrak Joshua Zirkzee in de selectie. Guus Til bleef bij Freiburg de hele wedstrijd op de bank.

Bayern herstelde zich met de overwinning ook van twee nederlagen op rij. In de vorige speelronde werd met 3-2 verloren van Borussia Mönchengladbach en afgelopen woensdag werd de ploeg van coach Hansi Flick verrassend uitgeschakeld in de Duitse beker door Holstein Kiel. De bekerhouder verloor na een late gelijkmaker van Kiel in de strafschoppenserie.

Concurrenten RB Leipzig en Borussia Dortmund hadden beide zaterdag al genoegen moeten nemen met een punt. Leipzig bleef op 2-2 steken bij Wolfsburg, waar Wout Weghorst nog scoorde. Dortmund kwam niet verder dan 1-1 tegen FSV Mainz. Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz ging vrijdag onderuit tegen Union Berlin. Leverkusen en Dortmund hebben 7 punten achterstand op Bayern.