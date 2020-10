Ook PSV-spits Eran Zahavi heeft corona

Zahavi is positief getest na terugkeer van de internationale wedstrijden met zijn vaderland Israël. De centrumspits deed vrijdag al niet mee aan de training omdat hij zich wat ziekjes voelde. Teze testte vorige week bij Jong Oranje positief. Het tweetal ontbreekt zondag in het Eredivisie-treffen met PEC Zwolle.

Teze, sinds dit seizoen basisspeler bij PSV, is al langere tijd klachtenvrij en is niet besmettelijk. Teze doet daarom al wel weer mee aan de groepstrainingen. Meedoen aan een competitiewedstrijd is echter verboden. „De belasting van een wedstrijd is fors zwaarder en daarom worden er hogere eisen gesteld. In overleg met de KNVB heeft PSV geconcludeerd dat Jordan Teze op dit moment niet aan de eisen voor het spelen van een wedstrijd voldoet”, aldus PSV.

AZ maakte vrijdag bekend dat bij de club negen mensen zijn besmet met COVID-19, onder wie zes spelers. Het duel van Alkmaarders met VVV-Venlo gaat zaterdagavond gewoon door.