FC Twente-trainer Jans genoot van geweldige ambiance: ’Smaakt naar meer’

Voetbal

Statistieken: AZ wel, FC Twente niet naar groepsfase Conference League

AZ heeft zich probleemloos geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De formatie van coach Pascal Jansen won ook de tweede wedstrijd in de play-offs van Gil Vicente. In Portugal deed AZ dat met 1-2. In eigen huis had AZ al met 4-0 gewonnen.