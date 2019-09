Bale redt Real tegen Villarreal

De aanvaller uit Wales bracht de ploeg van trainer Zinedine Zidane in de uitwedstrijd tegen Villarreal tot twee keer toe langszij: 2-2. Bale moest deze zomer eigenlijk vertrekken uit Madrid, maar hij bewijst nu toch weer zijn waarde voor de ’Koninklijke’.

Gerard zette Villarreal in de 12e minuut op voorsprong in Estadio de la Cerámica, voorheen bekend als El Madrigal. De aanvaller was het eindstation van een snelle counter van de gele brigade, ingeleid door knullig balverlies van de Madrileense aanvoerder Sergio Ramos. Bale tikte in de blessuretijd van de eerste helft op aangeven van Dani Carvajal de 1-1 binnen. Luka Jovic, de Servische nieuwkomer bij Real Madrid, had Carvajal met een fraai hakje gelanceerd.

Een kwartier voor tijd bracht Moi Gómez de thuisclub opnieuw op voorsprong, maar Bale voorkwam dat Real de eerste nederlaag van het seizoen moest incasseren. De Welshman schoot in de korte hoek de gelijkmaker binnen. Bale moest in de blessuretijd wel met twee gele kaarten binnen 2 minuten van het veld. Real Madrid heeft na drie competitieduels vijf punten, vier minder dan stadgenoot Atlético.