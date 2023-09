LIVE Eredivisie: Fortuna mist strafschop tegen Ajax

PSV heeft zaterdagavond de koppositie in de Eredivisie weer in handen genomen. Het elftal van trainer Peter Bosz won met 4-0 bij RKC Waalwijk en is na drie wedstrijden nog zonder puntenverlies. Landskampioen Feyenoord won zondagmiddag met 1-4 op bezoek bij het noodlijdende FC Utrecht. Ajax trapt om 14.30 uur af in Limburg tegen Fortuna Sittard.

Bekijk de wedstrijden in de Eredivisie hier via uitgebreide statistieken. Fortuna Sittard - Ajax FC Volendam - FC Twente Programma en uitslagen Vrijdag Sparta - NEC Nijmegen 1-1 Zaterdag Almere City - PEC Zwolle 1-2

Go Ahead Eagles - sc Heerenveen 3-2

RKC Waalwijk - PSV 0-4

Heracles Almelo - Excelsior 3-1 Zondag FC Utrecht - Feyenoord 1-5

14.30 uur: Fortuna Sittard - Ajax

14.30 uur: FC Volendam - FC Twente

