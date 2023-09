LIVE Eredivisie: het gaat hard in Utrecht, Feyenoord weer aan de leiding

PSV heeft zaterdagavond de koppositie in de Eredivisie weer in handen genomen. Het elftal van trainer Peter Bosz won met 4-0 bij RKC Waalwijk en is na drie wedstrijden nog zonder puntenverlies. Landskampioen Feyenoord is zondagmiddag als eerste topclub om 12:15 uur aan de beurt. Het speelt bij FC Utrecht dat nog geen puntje heeft. Ajax trapt om 14.30 uur af in Limburg tegen Fortuna Sittard.

Luka Ivanusec maakt zijn debuut voor Feyenoord. De Rotterdammers namen de Kroatische buitenspeler deze week over van Dinamo Zagreb. De basisplaats van Ivanusec gaat ten koste van Yankuba Minteh, die vorige week in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Almere City FC (6-1) nog basisspeler was. Het elftal van de Rotterdammers in Stadion Galgenwaard is verder ongewijzigd. De Tsjechische nieuwkomer Ondrej Lingr zit op de bank bij Feyenoord. Verdediger Bart Nieuwkoop keert terug na een schorsing van twee duels en is ook reserve. Interim-trainer Penders laat Viergever en Labyad buiten basis Nick Viergever en Zakaria Labyad zijn hun basisplaats bij FC Utrecht kwijt. Interim-trainer Rob Penders, die in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op de bank zit na het ontslag van Michael Silberbauer, heeft het ervaren tweetal gepasseerd. Verdediger Viergever (34) en middenvelder Labyad (30) zitten in Stadion Galgenwaard wel op de reservebank. Programma en uitslagen Vrijdag Sparta - NEC Nijmegen 1-1 Zaterdag Almere City - PEC Zwolle 1-2

Go Ahead Eagles - sc Heerenveen 3-2

RKC Waalwijk - PSV 0-4

Heracles Almelo - Excelsior 3-1 Zondag 12.15 uur: FC Utrecht - Feyenoord

14.30 uur: Fortuna Sittard - Ajax

14.30 uur: FC Volendam - FC Twente

Vitesse - AZ