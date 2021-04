Boze fans Charleroi bezetten urenlang veld

De boze aanhangers van Charleroi hadden vooraf al aangekondigd dat ze het stadion wilden binnendringen, om zo een gesprek af te dwingen met Bayat. Ze zijn ontevreden over de teleurstellende prestaties van hun ploeg. Charleroi begon sterk aan het seizoen, maar viel daarna ver terug. De ploeg van trainer Karim Belhocine kan zich niet meer plaatsen voor de play-offs en na het duel met KAS Eupen is het seizoen dan ook al voorbij.

De clubleiding van Charleroi had vrijdag in een lange verklaring op de website de fans opgeroepen hun „gezond verstand” te gebruiken en niet naar het stadion te komen. Eerder deze week is al een gesprek geweest tussen de club en diverse supportersgroepen en volgende week gaat Bayat via Facebook Live vragen van fans en pers beantwoorden.