Bondscoach Gerben de Knegt tempert verwachtingen bij rentree Mathieu van der Poel

„Ik denk dat Mathieu aan vier of vijf wedstrijden op niveau genoeg heeft om het benodigde vormpeil te bereiken om goed voor de dag te komen op het WK. Daar is de komende weken alle gelegenheid voor”, zo zegt hij bij het bekend maken van de selectie. Deze bestaat bij de mannen verder nog uit Europees kampioen Lars van der Haar, Mathieus broer David, Corné van Kessel, Stan Godrie en Gosse van der Meer. Overigens zat Mathieu van der Poel een week geleden ook al bij de selectie, maar daar haakte hij uiteindelijk toch af vanwege knieproblemen na een val tijdens een training in het bos.

De vrouwenselectie voor Dendermonde is twee keer zo groot met daarbij vrijwel alle grote namen. Alleen Annemarie Worst, die sinds haar overwinning een maand geleden in Koksijde een paar mindere resultaten neerzette, is niet van de partij.