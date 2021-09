Christian Horner: ’Ook Lewis Hamilton had een straf moeten krijgen’

De stewards kwamen echter tot de conclusie dat de aanrijding halverwege de race „vooral Verstappen” viel aan te rekenen. De Nederlandse coureur van Red Bull moet daarom volgende week bij de Grote Prijs van Rusland in Sotsji voor straf drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. „Omdat ze vonden dat de fout vooral bij Max lag en hij de race niet finishte, was de enige optie om hem een gridstraf te geven. Die accepteren we”, aldus Horner.

Ook zegt de teambaas van Verstappen dat we momenteel kijken naar een van de grootste onderlinge strijd ooit, niet alleen binnen de Formule 1, maar binnen de sportwereld voor een hele generatie. „Het is intens en de inzet is hoog. Het is enorm competitief en niets wordt opgegeven zonder een gevecht van beide kanten.

Verstappen en Hamilton raakten elkaar vlak na de pitsstop van de Mercedes-coureur. Ze belandden in de eerste bocht samen in de grindbak, met de Red Bull-bolide van Verstappen boven op de auto van de Brit. De Nederlander heeft in het WK-klassement 5 punten voorsprong op de zevenvoudig wereldkampioen.

