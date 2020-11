Ronald Koeman baalt van cadeautje en slecht rendement: ’Voor de rest doen we alles goed’

„We moeten vaker scoren, net als woensdag. We doen verder alles goed. Het gaat niet om het karakter van het team, maar het gaat om het rendement. Als je zoveel goede kansen creëert en maar één keer scoort, dan is dat niet goed”, aldus de trainer van FC Barcelona, die woensdag in de Champions League met 2-0 won bij Juventus.

„Ik weet niet of het niet eerlijk was, want we geven zélf een groot cadeau aan Alavés.” Koeman refereerde aan doelman Neto, die met een knullige actie debet was aan de 1-0 van de thuisploeg.

Koeman wisselde in de rust drie keer en dat sorteerde effect. „Ik was niet blij met de eerste helft en Clément Lenglet en Sergio Busquets hadden een gele kaart op zak”, verklaarde Koeman het ingrijpen. „In de tweede helft was het veel beter en hanteerden we een hoger tempo.”

Frenkie de Jong buigt voorover en baalt van het gelijkspel. Ⓒ AFP

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong deed de hele wedstrijd mee. Hij leek nog met een goede pass een bevrijdend doelpunt in te leiden, maar het bleek buitenspel.

„Er waren situaties die niet in ons voordeel waren, zoals een penalty die we niet kregen. We hadden dit moeten winnen”, aldus De Jong. „In de tweede helft hebben we de druk verhoogd en veel kansen gehad. We waren alleen een beetje ongelukkig.”