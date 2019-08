Geen twijfel bij Mitroglou: ’Fix the transfer’

Kostas Mitroglou met PSV-icoon Willy van der Kuijlen Ⓒ Twitter PSV

EINDHOVEN - Kostas Mitroglou (31) deed al tien minuten mee in het Europa League-duel met Apollon Limassol, maar is nu officieel gepresenteerd. Natuurlijk ging het over de baard, die hem nog meer tot een indrukwekkende verschijning maakt. Of sponsor Philips bijvoorbeeld al een scheerapparaat beschikbaar had gesteld. „Wat een vragen”, lacht Mitroglou.