Dumfries doet het weer voor PSV in Groningen

De winnende goal werd gemaakt door de man die de Eindhovenaren ook vorig seizoen al het volle pond in het Hoge Noorden bezorgde, Denzel Dumfiries. Na ruim een kwartier spelen nam hij een mooie dieptepass van Jorrit Hendrix knap mee en verschalkte hij doelman Sergio Padt met een schuiver in de verre hoek.

Willem II op afstand gezet

Door de overwinning naderde PSV nummer 3 Feyenoord weer tot op een punt, maar daarbij moet wel aangetekend worden dat de Rotterdammers het inhaalduel met AZ nog tegoed hebben. PSV zette wel nummer 5 Willem II (dat zondagmiddag in De Kuip verloor van Feyenoord) op een achterstand van vijf punten.

Zonder de niet fitte Mohamed Ihattaren, maar met het jonge talent Noni Madueke in de basiself boekten de Eindhovenaren de vierde overwinning in de laatste vijf wedstrijden, waardoor interim-coach Faber PSV weer aardig op de rit heeft. Na zijn openingsgoal kwam Dumfries nog eens dreigend door in het strafschopgebied, maar werd zijn breedtepass op spits Sam Lammers nog net onderschept.

Unnerstall belangrijk

FC Groningen ging na de rust op jacht naar de gelijkmaker, en was met een kopbal van Mo El Hankouri (net naast) meteen dicht bij. Aan de andere kant deed Ritsu Doan zijn oude club bijna pijn, maar de Japanner schoot rakelings naast. In de slotfase sleepte PSV-doelman Lars Unnerstall zijn ploeg er doorheen, door een schot van Ahmed El Messaoudi met een snoekduik uit de hoek te tikken, en ook paraat te staan bij een inzet van El Hankouri.

De door FC Groningen zo gewenste gelijkmaker viel niet, waardoor de ploeg Heracles Almelo over zich heen zag klimmen naar de achtste plaats.

