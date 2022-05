Oud-coach Geert Meijer blikt terug op Feyenoord-succes in Europa: ’Memorabel’

Premium Binnenland

Feyenoord-fans voorzichtig richting kraker: ’Uit voorzorg geen bier gedronken’

Langzaam kleurt Marseille rood en wit. Steeds meer Feyenoorders komen aan in de Zuid-Franse stad voor de tweede halve finale van de Conference League. En de sfeer zit er al goed in. ,,We hebben de Oude Haven hier overgenomen!”