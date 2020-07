Michael van Gerwen lijdt opnieuw verrassend verlies tegen landgenoot Kuivenhoven

Het was in Milton Keynes een close call. In de beslissende leg gooide Kuivenhoven 64 van het bord, terwijl Van Gerwen nog slechts 50 punten op de scorekaart had staan. Zo trok de de nummer 79 van de zogenoemde Order of Merit de partij met 6-5 in legs naar zich toe. Een ronde eerder had Kuivenhoven ook al Vincent van der Voort uitgeschakeld. Die partij won hij met 6-2 in legs. De 31-jarige Nederlander was de tweede dag begonnen met een zege (6-1) op Robert Thornton. Van Gerwen wist eerder op de dag nog wel te winnen van William O’Connor en Mervyn King.

„Er breekt veel talent door, dat is fantastisch om te zien. Op dit podium speel je geen makkelijke wedstrijden meer”, stelde Van Gerwen woensdag al in Milton Keynes. „Je moet scherp blijven, anders word je verslagen.” Ondanks een hoger gemiddelde (97,3 om 91,7) viel het kwartje zo op dag twee dit keer niet de kant van Mighty Mike op. Een dag eerder had hij in de tweede ronde tegen William Borland nog een wedstrijdpijl overleefd en maakte er toen vervolgens een successtory van.

Van Gerwen bewaart zodoende toch zeker goede herinneringen aan de herstart. De nummer één van de wereld kwam woensdag met de eerste toernooizege immers uitstekend uit de coronabreak van zo’n vier maanden. Op de eerste dag van de Summer Series, waarin vijf vloertoernooien van de Players Championship-serie worden afgewerkt, boekte de 31-jarige Vlijmenaar zeven overwinningen op rij en pakte daarmee de eindzege. In de eindstrijd versloeg hij Peter Wright. Van Gerwen boog in die finale een 5-7 achterstand om in een 8-7 overwinning.