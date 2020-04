Christijan Albers over Formule 1: ’Spanningen bij Mercedes’

Christijan Albers Ⓒ BOUWMAN, RENE

De Formule 1 ligt op het eerste gezicht stil vanwege de coronacrisis, maar achter de schermen gebeurt van alles. Telesport-columnist Christijan Albers laat zijn licht schijnen over de komende periode. Ook heeft de voormalige coureur verontrustende geluiden opgevangen over Mercedes en de machtige teambaas Toto Wolff in het bijzonder.