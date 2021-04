Eljero Elia: ’Als je zoveel meemaakt, ga je nadenken’

Eljero Elia heeft een moeilijke periode achter de rug. Ⓒ ANP/HH

Net als voor Arjen Robben, die andere WK-finalist van 2010, geldt voor Eljero Elia dat de terugkeer op de Nederlandse velden nog niet geworden is wat hij er zich van voor had gesteld. Twee weken geleden maakte de FC Utrecht-aanvaller met een invalbeurt tegen Feyenoord na drie maanden afwezigheid zijn rentree. In de slotfase van het seizoen, om te beginnen vanavond in de inhaalwedstrijd tegen Ajax, wil hij laten zien dat hij nog niet is afgeschreven.