Ronald Koeman en FC Barcelona doen weer goede zaken in La Liga

Jordí Alba opende voor FC Barcelona door op aangeven Lionel Messi (normaal gezien is het andersom) de bal hard achter Osasuna-keeper Sergio Herrera te knallen: 0-1.

Osasuna kreeg vlak voor rust een prima kans op de gelijkmaker, maar Marc-Andre ter Stegen lag op fraaie wijze dat in de weg.

Invaller Moriba maakte eerst goal voor Barcelona

Ook na de theepauze kreeg Osasuna de kansen wel, maar de bal wilde er niet in. FC Barcelona kwam soms ook gevaarlijk voor het doel, maar tot grote kansen leidde dit ook weer niet.

Toch scoorde invaller Ilaix Moriba namens de Catalanen zijn eerste treffer in dienst van de Blaugranas, in de slotfase. Weer was Messi de aangever. Het betekende de 2-0 en de eindstand.

Ongeslagen

Barcelona verkleinde de achterstand op koploper Atlético Madrid zo tot 2 punten. De Madrilenen ontvangen zondag stadgenoot Real Madrid, dat 3 punten minder heeft dan Barcelona.

De ploeg van Koeman is nu al zestien wedstrijden op rij ongeslagen in La Liga. De laatste nederlaag dateert van 5 december bij Cádiz (2-1). Eerder deze week wist Barcelona de finale van het Spaanse bekertoernooi te halen, door de return tegen Sevilla na verlenging met 3-0 te winnen.