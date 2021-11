Serena Williams barst in tranen uit bij herinnering aan moord op haar zus

Naar aanleiding van de film over de familie Williams, King Richard, was Serena Williams met haar familie te gast in de talkshow van Will Smith op Facebook. In de film is te zien hoe de nu 40-jarige Serena en haar een jaar oudere zus Venus uitgroeiden tot twee van de beste tennissters aller tijden. Centraal staat hun vader Richard, die als de architect van het succes wordt beschouwd.

Het meest tragische hoofdstuk in de film is de moord op Yetunde Price Williams, de zus van Venus en Serena. De destijds 31-jarige Yetunde werd in 2003 doodgeschoten terwijl ze in haar auto zat met haar verloofde. Ze werd een onschuldig slachtoffer van het bendegeweld in de beruchte wijk Compton. De dader, Robert Maxfield, werd in 2018 vrijgelaten uit de gevangenis na twaalf jaar opsluiting.

Hevige reacties

Tijdens het interview lokte dat hoofdstuk emotionele reacties uit bij de familie Williams. Serena hield het niet droog en de tranen liepen over haar wangen. „Ik heb heel de tijd gehuild alls zij in beeld kwam”, zei ze erna. „Ik krijg het nu nog moeilijk als ik eraan denk.”

Serena ging even later in het interview ook andere moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Zo ging het onder meer over de heisa op het toernooi van Indian Wells in 2001, toen de Russin Elena Dementieva haar vader ervan beschuldigde wedstrijden van zijn dochters te beïnvloeden. Het publiek keerde zich tegen haar toen ze de finale won van Kim Clijsters. „Ik krijg er nu nog angstaanvallen van”, zei Serena. „Toen ik daar in 2015 terugkwam na 14 jaar was het nog altijd traumatiserend.”