Premium Het beste van De Telegraaf

Turkse media hekelen arbitrage bij Ajax-Besiktas: ’Een schandalige beslissing’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Kenan Karaman (r) zag zijn goal afgekeurd worden na een duw aan het adres van Jurrien Timber (l). Ⓒ HH/ANP

Door een 2-0 overwinning op Besiktas heeft Ajax dinsdagavond de goede start in de Champions League een uitstekend vervolg gegeven. Het was te danken aan een aantal missers van de Amsterdammers dat de score niet veel hoger was opgelopen en dus bleef Besiktas een monsterscore bespaard. In Turkije gaat het een dag na de nederlaag vooral over één discutabel moment...