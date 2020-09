Van de Beek start op de bank bij United

De bol rolt aan een stuk door in Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk. Ook weer een kans voor veel Nederlanders om te laten zien wat zij in huis hebben.

Premier League

De Engelse topcompetitie begint met een wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Manchester United. Dat kan een weerzien worden tussen twee oud-Ajacieden: respectievelijk Joël Veltman en Donny van de Beek. Beide Nederlanders beginnen op de bank. Die wedstrijd wordt mogelijk gevolgd door een optreden met nog een oud-Ajacied: Jaïro Riedewald. (De verdediger speelt met Crystal Palace (waar Patrick van Aanholt nog altijd aan het herstellen van een blessure is) thuis tegen Everton. De avond wordt afgesloten door Erik Pieters en Burnley, die Southampton ontvangen.

La Liga

Het aantal Nederlanders dat in actie kan komen deze zaterdag in Spanje is gering. Alleen doelman Jasper Cillessen moet mogelijk het veld betreden. De Oranje-goalie heeft de eerste duels van Valencia echter vanaf de bank moeten aanschouwen.

13.00 uur: Deportivo Alaves - Getafe

Deportivo Alaves - Getafe 16.00 uur: Valencia - Heusca

Valencia - Heusca 18.30 uur: Elche - Real Sociedad

Elche - Real Sociedad 21.00 uur: Real Betis - Real Madrid

Bundesliga

Bij clubs van de oosterburen staan er veel Nederlanders onder contract. In totaal maar liefst 21 spelers. De eersten komen al vroeg in de middag in actie. Mike van der Hoorn treft met Arminia Bielefeld het 1. FC Köln van Kingsley Ehizibue. Jeffrey Gouweleeuw moet met Augsburg de aanvalsdrift van Dortmund zien tegen te houden en Leverkusen-trainer Peter Bosz staat met Daley Sinkgraven tegenover RB Leipzig. Sheraldo Becker speelt bij Union Berlin en gaat op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Het Nederlandse oud-Feyenoord duo Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste verdienen hun brood bij Mainz 05 en ontvangen VfB Stuttgart. Het slotstuk komt van Werder Bremen met Davy Klaassen en Tahith Chong. Zij gaan op bezoek bij Schalke 04.

15.30 uur: Arminia Bielefeld - 1. FC Köln

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 15.30 uur: Augsburg - Dortmund

Augsburg - Dortmund 15.30 uur: Leverkusen - RB Leipzig

Leverkusen - RB Leipzig 15.30 uur: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 15.30 uur: Mainz 05 - Stuttgart

Mainz 05 - Stuttgart 18.30 uur: Schalke 04 - Werder Bremen

Serie A

Het startschot van speelronde 2 in Italië komt van Marten de Roon, Hans Hateboer en de recent van PSV overgekomen Sam Lammers, die met Atalanta op bezoek gaan bij Torino. Internazionale en Fiorentina zorgen voor het toetje in de Serie A. Bij Inter zet Stefan de Vrij weer de lijnen uit in de achterhoede.

15.00 uur: Torino - Atalanta

Torino - Atalanta 18.00 uur: Cagliari - Lazio Roma

Cagliari - Lazio Roma 18.00 uur: Sampdoria - Benevento

Sampdoria - Benevento 20.45 uur: Inter - Fiorentina

Ligue 1

In Frankrijk staat er maximaal één Nederlander binnen de lijnen: Kevin Strootman. De middenvelder treft met Marseille in eigen huis laagvlieger Metz.

17.00 uur: Saint-Etienne - Stade Rennes

Saint-Etienne - Stade Rennes 21.00 uur: Olympique Marseille - Metz

