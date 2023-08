Dusan Tadic maakt eerste Fenerbahçe-goal, geen Champions League voor Sergio Padt

Tadic opende in Moldavië net na rust de score. Twee doelpunten van Michy Batshuayi en een treffer van Ismail Yüksek zorgden voor een ruimere marge. Tadic had tijdens zijn debuut in de heenwedstrijd getekend voor een assist. Voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski kwam dinsdag in de 65e minuut van de bank, maar kwam niet tot scoren.

Fenerbahçe treft in de volgende ronde de winnaar van de wedstrijd tussen het Luxemburgse FC Differdange 03 en het Sloveense Maribor. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1, de terugwedstrijd staat donderdag op het programma.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Padt strandt met Ludogorets in tweede voorronde Champions League

Doelman Sergio Padt is met de Bulgaarse club Ludogorets uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League. Ludogorets verloor met 2-1 bij Olimpija Ljubljana in de Sloveense hoofdstad. De eerste wedstrijd was in 1-1 geëindigd.

Padt speelde de hele wedstrijd voor zijn Bulgaarse werkgever en zag zijn ploeg nog op voorsprong komen door een treffer van Kiril Despodov. Timi Elsnik maakte vlak daarna gelijk en in de extra tijd de 2-1. Despodov miste nog een strafschop diep in blessuretijd.

Tonny Vilhena plaatste zich met Panathinaikos wel voor de derde voorronde. De Grieken speelden 2-2 tegen SC Dnipro uit Oekraïne, maar hadden de eerste wedstrijd met 3-1 gewonnen. Vilhena begon aan de wedstrijd, maar werd na ruim een uur gewisseld. Andraz Sporar maakte beide treffers voor Panathinaikos.

Aris Limassol uit Cyprus schakelde BATE Borisov uit Belarus uit. Het werd 5-3 voor de club uit Cyprus na een 6-2-zege een week eerder. De Nederlandse voetballer Jaden Montnor viel een kwartier voor tijd in bij Limassol en zorgde voor de assist bij de vijfde treffer van zijn ploeg.