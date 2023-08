Dusan Tadic maakt tijdens ruime Conference League-zege eerste Fenerbahçe-treffer

Tadic opende in Moldavië net na rust de score. Twee doelpunten van Michy Batshuayi en een treffer van Ismail Yüksek zorgden voor een ruimere marge. Tadic had tijdens zijn debuut in de heenwedstrijd getekend voor een assist. Voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski kwam dinsdag in de 65e minuut van de bank, maar kwam niet tot scoren.

Fenerbahçe treft in de volgende ronde de winnaar van de wedstrijd tussen het Luxemburgse FC Differdange 03 en het Sloveense Maribor. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1, de terugwedstrijd staat donderdag op het programma.