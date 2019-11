Sport Kort: 3x3 team treft India op weg naar Tokio

Basketbal: 3x3 team treft India in strijd om Olympisch ticket

13.57 uur: Het Nederlands 3x3 team neemt het in maart volgend jaar in het olympisch kwalificatietoernooi op tegen Letland, Canada, Kroatië en gastland India. Dat is het resultaat van de loting door basketbalbond FIBA in Japan. Nederland zit in poule D. In totaal doen er twintig landen mee aan het OKT, de top-3 plaatst zich voor de Spelen in Tokio waar deze nieuwe vorm van basketbal debuteert.

De basketbalsters nemen het op hun OKT op tegen Estland, Wit-Rusland, Hongarije en Sri Lanka. Ook bij de vrouwen is een plek bij de top-3 nodig voor plaatsing voor de Spelen. Mochten beide teams zich niet weten te plaatsen op het OKT, dan krijgen ze nog een tweede kans op het extra kwalificatietoernooi in april in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Richie Mo'unga van Nieuw-Zeeland. Ⓒ REUTERS

12.04 uur: De rugbyers van Nieuw-Zeeland hebben het WK in Japan afgesloten met een bronzen medaille. De uittredend wereldkampioen versloeg in de troostfinale Wales met 40-17.

Nieuw-Zeeland verloor vorige week in de halve finale van Engeland en wist daardoor al dat het zou worden onttroond als wereldkampioen. De Engelsen waren veel sterker en wonnen met 19-7 van de wereldkampioen van 2011 en 2015.

Tegen Wales begonnen de 'All Blacks' sterk met twee vroege scores: 14-0. Wales kwam in Tokio nog terug tot 14-10, maar daarna lag het initiatief weer bij Nieuw-Zeeland dat ver uitliep en de zege niet meer in gevaar liet komen.

Engeland neemt het zaterdag in de WK-finale op tegen Zuid-Afrika.

Joost Luiten Ⓒ EPA

Golf: Luiten zakt weg in China

09.28 uur: Golfer Joost Luiten heeft zijn goede start op de HSBC Champions in China geen vervolg kunnen geven. De Rotterdammer had voor de tweede ronde 74 slagen nodig, twee boven het baangemiddelde. Een dag eerder was Luiten het toptoernooi met 9 miljoen euro aan prijzengeld begonnen met een rondje van zeventig slagen. Met een totaal van 144 staat hij op de gedeelde vijftigste plaats.

De Nederlander produceerde vrijdag drie bogeys en hij wist daar slechts één birdie tegenover te zetten. In de eerste ronde sloeg hij niet alleen twee birdies, maar ook een eagle (twee onder par).

De Engelsman Matthew Fitzpatrick gaat aan kop op de Sheshan International in Shanghai met een totaal van 133 slagen. Fitzpatrick heeft één slag voorsprong op Rory McIlroy uit Noord-Ierland. De Chinees Li Haotong, de leider na de eerste dag, zakte naar de zesde plek door een ronde van 72 slagen.

Olympisch Stadion in Tokio Ⓒ Hollandse Hoogte

Olympische Spelen: Marathon verplaatst naar Sapporo

05.15 uur: Gouverneur Yuriko Koike heeft met tegenzin ingestemd met de verplaatsing van de Olympische marathon van Tokio naar Sapporo. Daarmee komt er een einde aan een confrontatie tussen de Japanse hoofdstad en het Internationale Olympische Comité (IOC) over dit onderdeel van de Zomerspelen die in 2020 in Tokio worden gehouden.

„Ik denk dat we vooruit moeten”, zei Koike tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het IOC, de organisatie die de Olympische Spelen in Tokio houdt en de nationale regering. „Ik ben het er niet mee eens, maar het besluit kan niet worden vermeden.”

De benauwende hitte in augustus in Tokio - gemiddeld 31 graden en hoge luchtvochtigheid - was voor het IOC de reden de organisatie ruim twee weken geleden te vragen de marathon en het snelwandelen te verplaatsen naar Sapporo. In die stad, waar in 1972 de Winterspelen werden afgewerkt, is het in de zomer gemiddeld 5 tot 6 graden koeler dan in de 800 kilometer zuidelijker gelegen hoofdstad van Japan. De Japanse organisatie vroeg eerst bedenktijd, maar gaat nu dus alsnog akkoord.