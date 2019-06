Duo voor rechter na lekken foto dode Sala

De foto toont de in januari door een vliegtuigongeluk om het leven gekomen 28-jarige speler van Cardiff City na de autopsie. De foto zou onrechtmatig in het mortuarium zijn gemaakt.

Het beeld dook in februari op Twitter op en was daarna op verschillende sociale media-sites te zien. De opname werd door Twitter snel verwijderd.

De politie vond na onderzoek geen aanwijzingen van een inbraak in het mortuarium. Ook wees niets erop dat het personeel zich had misdragen. Hoe de politie de twee verdachten op het spoor kwam, is niet meegedeeld.

Sala maakte in januari een miljoenentransfer van FC Nantes naar Premier League-club Cardiff City. Hij zou echter nooit in actie komen voor zijn nieuwe werkgever, omdat hij op weg naar Wales verongelukte.