ADO strikt Darije Kalezic als nieuwe trainer

De afgelopen weken werden tal van trainers in verband gebracht met ADO. Joris Mathijsen richtte zijn pijlen na het afhaken van Danny Buijs echter meteen op Kalezic. Die voldeed aan de profielschets die de nieuwe technisch directeur van de Haagse club bij zijn aantreden had opgesteld.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Mathijsen ging op zoek naar een ervaren trainer, die al eens bewezen had dat hij een club naar een hoger niveau kon tillen. Kalezic promoveerde in het verleden met De Graafschap naar de Eredivisie met een team waarin veel spelers uit de eigen jeugd hun opwachting maakten. Hij handhaafde zich met De Graafschap op het hoogste niveau. Een soortgelijke prestatie leverde hij later ook als trainer van Roda JC. Met De Graafschap en met Jong PSV pakte hij in de Eerste divisie een periodetitel.

’Nodige ervaring’

„Darije is al meer dan veertien jaar actief als oefenmeester in het betaald voetbal, waarvan de afgelopen jaren in de Keuken Kampioen Divisie, dus brengt hij dus de nodige ervaring met zich mee”, vertelt technisch directeur Joris Mathijsen. „Hij heeft bewezen ploegen naar een hoger niveau te kunnen tillen en bracht De Graafschap ooit als trainer terug naar de eredivisie.”

,,Daarnaast weet Darije als geen ander hoe het is om te werken met jonge talenten”, vervolgt de oud-voetballer. ,,We zijn ervan overtuigd dat Darije daarom de geschikte man is voor deze klus. Verder zijn we nog druk bezig met het completeren van de trainersstaf en hopen we daar snel duidelijkheid in te kunnen verschaffen. Het is goed dat deze belangrijke functie nu is ingevuld en kijken we vooruit naar het seizoen dat ons te wachten staat.”